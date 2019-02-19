Ліон - Барселона: стартові склади команд на матч Ліги чемпіонів

Французький Ліон та іспанська Барселона зустрінуться в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
Актуально: Трансляція Ліон - Барселона: онлайн 19.02.2019
Поєдинок Ліон – Барселона розпочнеться на стадіоні Люм'єр о 22:00 за київським часом.
Також: Ліон - Барселона: знаменитий гол Жуніньйо у ворота каталонців.
Ліга чемпіонів УЄФА
1/8 фіналу, перший матч
19 лютого
Ліон - Барселона
Стартові склади команд:
Ліон: Лопеш, Дюбуа, Марселу, Денаєр, Менді, Траоре, Ндомбеле, Ауар, Терьє, Депай, Мусса Дембеле
Барселона: тер Штеген, Семеду, Піке, Лангле, Альба, Роберто, Бускетс, Ракитич, Мессі, Усман Дембеле, Суарес
Джерело - Чемпіон.