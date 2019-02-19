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Ліон - Барселона: стартові склади команд на матч Ліги чемпіонів

Сьогодні 21:22 557 0
Ліон - Барселона: стартові склади команд на матч Ліги чемпіонів

Французький Ліон та іспанська Барселона зустрінуться в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

  Актуально: Трансляція Ліон - Барселона: онлайн 19.02.2019

Поєдинок Ліон – Барселона розпочнеться на стадіоні Люм'єр о 22:00 за київським часом. 

   Також: Ліон - Барселона: знаменитий гол Жуніньйо у ворота каталонців.

Ліга чемпіонів УЄФА 

1/8 фіналу, перший матч

19 лютого

Ліон - Барселона

Стартові склади команд:

Ліон: Лопеш, Дюбуа, Марселу, Денаєр, Менді, Траоре, Ндомбеле, Ауар, Терьє, Депай, Мусса Дембеле

Барселона: тер Штеген, Семеду, Піке, Лангле, Альба, Роберто, Бускетс, Ракитич, Мессі, Усман Дембеле, Суарес

Джерело - Чемпіон.

#Ліон, #Барселона, #Ліга чемпіонів
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