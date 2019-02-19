Ліон - Барселона: знаменитий гол Жуніньйо у ворота каталонців. ВІДЕО

У Європі Жуніньйо запам'ятали в першу чергу як майстра штрафних ударів.

За Ліон він забив 44 голи прямими ударами зі штрафних. Всього у складі французької команди він відзначився рівно 100 разів, причому ювілейний гол забив в останньому матчі за Олімпік. Крім того, Жуніньйо став кращим бомбардиром Ліона в єврокубках з 18-ма голами. Рекордним став 17-й точний удар, який Пернамбукано завдав зі штрафного в матчі проти Барселони в плей-офф Ліги чемпіонів 2009 року.

Нагадаємо, що сьогодні відбудеться матч між цими командами. Крім того, свій поєдинок проведуть Ліверпуль та Баварія.

Джерело - Чемпіон.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua