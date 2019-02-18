Трансляція Ліон - Барселона: онлайн 19.02.2019

Не пропустіть матч Ліги Чемпіонів Ліон - Барселона онлайн. Матч відбудеться 19.02. 2019. Початок - 22:00.

Трансляцію Ліон - Барселона дивитися онлайн можна прямо за цим посиланням, на платформі OLL.tv.

Матч Ліон - Барселона: пряма онлайн-трансляція відбудеться на телеканалі Футбол 2.

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Гру Ліон - Барселона онлайн можна дивится на платформі OLL.tv, де є, як онлайн трансляція матчу, так і пряма трансляція телеканалів Футбол 1 і Футбол 2 у HD-якості в прямому ефірі.

Вартість місячного перегляду - 69 гривень. Така ціна дійсна вже з 1 жовтня.

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Нагадаємо, що дивитися онлайн трансляцію Ліон - Баселона, матчу Ліги Чемпіонів можна починаючи з 21:55, а стартовий свисток пролунає о 22:00.

Раніше повідомлялося, що Барселона здолала Вальядолід.

Також зірковий хавбек готовий покинути Барселону.

Джерело - Чемпіон.