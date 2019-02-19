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Саттон: Челсі в найближчі дні звільнить Саррі

Сьогодні 12:29 692 0
Саттон: Челсі в найближчі дні звільнить Саррі
Мауріціо Саррі

Лондонський Челсі днями звільнить головного тренера команди Мауріціо Саррі.

Про це заявив колишній форвард Челсі Кріс Саттон.

"Думаю і сподіваюся, це був останній матч для італійця біля керма Челсі. Його звільнять з багатьох причин. Він сам говорив, що не знає, як мотивувати гравців. Так само він вперто не хоче міняти свою улюблену тактику яка називається саррібол. Уже всі команди Прем'єр-ліги розкусили її. Він категорично не здатний підлаштовуватися залежно від ситуації" - цитує Саттона BBC.

Сині в останніх п'яти матчах тричі зазнали поразки, не забивши жодного м'яча. Водночас поразки були абсолютно невластиві гранду англійської Прем'єр-ліги - від Борнмута , Манчестер Сіті  і Манчестер Юнайтед.

Нагадаємо, Зідан готовий очолити Челсі. Також, Реал цікавиться захисником Челсі.

Джерело - footballhit.

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