Саттон: Челсі в найближчі дні звільнить Саррі

Лондонський Челсі днями звільнить головного тренера команди Мауріціо Саррі.
Про це заявив колишній форвард Челсі Кріс Саттон.
"Думаю і сподіваюся, це був останній матч для італійця біля керма Челсі. Його звільнять з багатьох причин. Він сам говорив, що не знає, як мотивувати гравців. Так само він вперто не хоче міняти свою улюблену тактику яка називається саррібол. Уже всі команди Прем'єр-ліги розкусили її. Він категорично не здатний підлаштовуватися залежно від ситуації" - цитує Саттона BBC.
Сині в останніх п'яти матчах тричі зазнали поразки, не забивши жодного м'яча. Водночас поразки були абсолютно невластиві гранду англійської Прем'єр-ліги - від Борнмута , Манчестер Сіті і Манчестер Юнайтед.
Нагадаємо, Зідан готовий очолити Челсі. Також, Реал цікавиться захисником Челсі.
Джерело - footballhit.