Манчестер Сіті розгромив Челсі з фантастичним рахунком

Манчестер Сіті вдома разгромив Челсі у центральному матчі 26-го туру.

Лондонці вперше пропустили 6 голів у матчі АПЛ.

Крім того, Челсі не програвав у чемпіонаті Англії в епоху АПЛ з різницею крупніше 4 голів.

Лондонці програвали Ноттінгем Форест Брайана Клафа в 1991 році з рахунком 0:7 ще до створення прем'єр-ліги.

Чемпіонат Англії

26 тур

10 лютого

Манчестер Сіті - Челсі 6:0 (4:0)

Голи: 1:0 - 4 Стерлінг, 2:0 - 13, Агуеро, 3:0 - 19, Агуеро, 4:0 - 25, Гюндоган, 5:0 - 56, пенальті Агуеро, 6:0 - 80 Стерлінг.

Нагадаємо, Гольова передача Зінченка та фантастичний гол Агуеро. ВІДЕО.

Також, Зінченко віддав другий асист у матчі проти Челсі. ВІДЕО.

Джерело - Чемпіон.