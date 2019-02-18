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Зідан готовий очолити Челсі

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Зідан готовий очолити Челсі

Екс-тренер Реала Зінедін Зідан розглядає варіант продовження кар'єри в Челсі.

Про це повідомляє Sport.ua.

Французький фахівець готовий замінити Мауріціо Саррі на посаді головного тренера команди. Водночас Зідан висунув кілька умов.

Керівництво Челсі має виділити на трансфери не менше 200 мільйонів фунтів, також клуб повинен продовжити контракт з Еденом Азаром. Також Зідан хоче брати активну участь в придбанні новачків.

Раніше з'явилася інформація, що доля Саррі може вирішитися вже в найближчий місяць. Якщо Челсі почне буксувати в боротьбі з Манчестер Юнайтед і Арсеналом за четверте місце в Прем'єр-лізі, Мауріціо відправлять у відставку.

Раніше повідомлялося, що Зідан може змінити Аллегрі в Ювентусі.

Джерело - Sport.ua.

#Челсі, #АПЛ, #Англійська Прем'єр-ліга, #Зінедін ЗІдан, #Ювентус, #Серія А, #Мауріціо Саррі
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