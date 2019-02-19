Еспаньйол встановив рекорд Ла-Ліги

Еспаньйол став першою командою в історії Ла-Ліги, яка зіграла 200 нульових нічиїх

Про це повідомляє OptaSports.

17 лютого команда зіграла внічию з Валенсією в матчі 24-го туру чемпіонату Іспанії. Команди голів не забивали — 0:0. Ця нульова нічия стала двохсотою за ліком в історії папуг у Ла-Лізі. Цей клуб став першим в історії чемпіонату Іспанії, кому підкорилася подібна відмітка.

Атлетік має у своєму активі 199 нульових нічиїх у чемпіонаті, Севілья - 187, Реал Сосьєдад - 186, а Атлетіко і Валенсія - по 176. Еспаньйол посідає 14-е місце в іспанській Примері після 24 турів.

Нагадаємо, Ла-Ліга - спонсор Кубка Девіса. Також, Еспаньйол орендував Ферейру.

Джерело - Dynamomania.