Еспаньйол орендував Ферейру. ФОТО

Нападник Бенфіки Факундо Феррейра продовжить кар'єру в Еспаньйолі.

Про це повідомив іспанський клуб.

Оренда екс-гірника буде до 30 червня 2020 року.

27-річний аргентинець перейшов у Бенфіку влітку 2018 року на правах вільного агента. З того часу провів лише 9 матчів у складі португальського клубу, в яких забив 1 гол.

Нагадаємо, екс-тренер Арсеналу очолить першоліговий клуб. Тим часом Барселона підписала бразильського захисника.

Джерело - Чемпіон.