Еспаньйол орендував Ферейру. ФОТО

Нападник Бенфіки Факундо Феррейра продовжить кар'єру в Еспаньйолі.
Про це повідомив іспанський клуб.
Оренда екс-гірника буде до 30 червня 2020 року.
#FerreyraPerico ⚪️🔵— RCD Espanyol (@RCDEspanyol) 31 січня 2019 р.
Benvingut!
¡Bienvenido!
Welcome!
欢迎!
👉 https://t.co/LMFSTqfrMR#RCDE | #Volem | #EspanyoldeBarcelona pic.twitter.com/RLbFQQaiKn
27-річний аргентинець перейшов у Бенфіку влітку 2018 року на правах вільного агента. З того часу провів лише 9 матчів у складі португальського клубу, в яких забив 1 гол.
Нагадаємо, екс-тренер Арсеналу очолить першоліговий клуб. Тим часом Барселона підписала бразильського захисника.
Джерело - Чемпіон.