Селезньов вперше вийде в основному складі Малаги

Форвард Малаги Євген Селезньов вперше вийде в основному складі іспанського клубу.
Про це повідомляє sportarena.com.
У сьогоднішньому матчі своєї команди проти Райо Махадаонда українець складе пару форвардів з Адріаном Гонсалесом.
До цієї зустрічі Селезньов чотири рази з'являвся на заміну в футболці Малаги, що не відзначившись результативними діями.
Євген офіційно приєднався до Малазі в січні нинішнього року. Футболіст виступає в Іспанії на правах оренди з турецького Акхісар, але в разі виходу команди до вищого дивізіону продовжить контракт.
На сьогоднішній день Малага займає 5-е місце в турнірній таблиці іспанської Сегунди.
Нагадаємо, Селезньов старанно вивчає іспанську. ВІДЕО.
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Джерело - sportarena.com.