Селезньов вперше вийде в основному складі Малаги

Форвард Малаги Євген Селезньов вперше вийде в основному складі іспанського клубу.

Про це повідомляє sportarena.com.

У сьогоднішньому матчі своєї команди проти Райо Махадаонда українець складе пару форвардів з Адріаном Гонсалесом.

До цієї зустрічі Селезньов чотири рази з'являвся на заміну в футболці Малаги, що не відзначившись результативними діями.

Євген офіційно приєднався до Малазі в січні нинішнього року. Футболіст виступає в Іспанії на правах оренди з турецького Акхісар, але в разі виходу команди до вищого дивізіону продовжить контракт.

На сьогоднішній день Малага займає 5-е місце в турнірній таблиці іспанської Сегунди.

Нагадаємо, Селезньов старанно вивчає іспанську. ВІДЕО.

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Джерело - sportarena.com.