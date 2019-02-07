Атлетіко хоче купити Ікарді

Атлетіко Мадрид готовий придбати зіркового нападника Інтера Мауро Ікарді.

Про це повідомляє sport.ua із посиланням на As.

Мадридський клуб хоче оформити трансфер форварда влітку. Також Мауро цікавиться Реал Мадрид. У контракті Ікарді з Інтером прописана сума відступних у розмірі 110 мільйонів євро. Міланський клуб намагається продовжити контракт з футболістом і збільшити суму до 160 мільйонів.

Цього сезону Ікарді забив 15 голів в 27 матчах за Інтер.

Нагадаємо, Рома розписала мирову з Міланом.

Також, Сімеоне продовжить контракт з Атлетіко.

Джерело - sport.ua.