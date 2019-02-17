Екс-захисник Зорі перейшов у Шахтар. ФОТО

Український захисник Василь Прийма підписав контракт з Шахтарем з Солігорська.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

27-річний футболіст уклав дворічний контракт.

Зазначимо, що головним тренером Шахтаря є Сергій Ташуєв, який працював з Приймою в донецькому Металурзі.

У поточному сезоні УПЛ захисник взяв участь лише в 5 матчах.

Нагадаємо, колишній клуб Мілевського підписав захисника Зорі. За нього луганці отримали близько 400 тисяч євро.

Джерело - Чемпіон.