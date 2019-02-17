Екс-захисник Зорі перейшов у Шахтар. ФОТО

Український захисник Василь Прийма підписав контракт з Шахтарем з Солігорська.
Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
27-річний футболіст уклав дворічний контракт.
Зазначимо, що головним тренером Шахтаря є Сергій Ташуєв, який працював з Приймою в донецькому Металурзі.
⚡️ Василий Прийма – игрок "Шахтера".— ФК Шахтер Солигорск (@fcshakhterby) 16 лютого 2019 р.
🖊 Защитник подписал двухлетний контракт.
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У поточному сезоні УПЛ захисник взяв участь лише в 5 матчах.
Нагадаємо, колишній клуб Мілевського підписав захисника Зорі. За нього луганці отримали близько 400 тисяч євро.
Джерело - Чемпіон.