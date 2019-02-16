Гладкий дебютував за Адана Демірспор

Український форвард Олександр Гладкий провів перший матч за Адана Демірспор.
У матчі 22-го туру другого дивізіону Туреччини проти Хатайспора Гладкий вийшов на заміну на 76-й хвилині.
У складі Хатайспора на 62-й хвилині вийшов на заміну українець Дмитро Коркішко, який за 10 хвилин віддав гольову передачу, чим допоміг відкрити рахунок в матчі.
Чемпіонат Туреччини, другий дивізіон
22 тур
16 лютого
Адана Демірспор - Хатайспор 1:1 (0:0)
Голи: 1:0 – 72 Абдіоглу, 1:1 – 78, автогол Абдіоглу.
Нагадаємо, екс-нападник Динамо перейшов у клуб другого дивізіону Туреччини. Тим часом Кравець приніс перемогу своїй команді в матчі проти Фенербахче.
Джерело - Чемпіон.