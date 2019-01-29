Екс-нападник Динамо перейшов у клуб другого дивізіону Туреччини

Колишній нападник Динамо та Шахтаря Олександр Гладкий покинув турецький Різеспор та продовжить кар'єру в клубі з другого за силою дивізіону Туреччини Демірспор.

Про це повідомляє Ajansspor.

Зазначимо, що клуби поки офіційно не підтвердили угоду. Окрім того, деталі трансферу наразі залишаються невідомими.

31-річний українець у складі Різеспора провів 12 матчів, в яких забив 3 голи. Демірспор після 19 турів посідає 9-е місце в таблиці другого за силою дивізіону чемпіонату Туреччини.

Нагадаємо, Ракицький перейшов у Зеніт.

А, Фоззі обіцяє зірвати матч збірної, якщо в ній гратиме Ракицький.

Джерело - Чемпіон.