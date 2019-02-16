Суркіс: Хотів зберегти професійну кар'єру Мілевського та Алієва

Юрію Сьоміну вдалося знайти підхід до Олександра Алієва та Артема Мілевського.

Про це заявив президент Динамо Ігор Суркіс у передачі Вацко light.

"Повірте мені, мине час, і вони (Алієв і Мілевський - ред.) усвідомлять, що я хотів для них добра. Я хотів зберегти їх професійну кар'єру. Коли мені це вдавалося, і той же Юрій Сьомін знайшов до них підхід, вони сяяли на футбольному полі. Але це був не дуже тривалий період. Як вони закінчили свою кар'єру — ми всі бачимо", - сказав Суркіс.