Суркіс: Динамо не має грати в Лізі чемпіонів

Київське Динамо занадто слабке для Ліги чемпіонів.

Таку думку висловив президент київського клубу Ігор Суркіс.

"Я іноді думаю, коли дивлюся Лігу чемпіонів - а як би ми там виглядали? Я не хочу отримувати по 6 голів. Краще ми будемо тихо їхати, але грати в тому турнірі, у якому заслуговуємо грати.

Аякс ми взагалі не могли пройти. Могло повезти, не пропусти Бойко, не будь рикошету від Кадара. Може якийсь м'яч закотили б випадково, але це було б несправедливо. Несправедливо до футболу.

Якби ми пройшли, що б ми робили в групі з цими необіграними хлопцями? Хоча від нас вимагали і вболівальники, і журналісти. Але Аякс був на голову сильніше у двох матчах", - сказав Суркіс.