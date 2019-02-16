Суркіс: Динамо не має грати в Лізі чемпіонів

Київське Динамо занадто слабке для Ліги чемпіонів.
Таку думку висловив президент київського клубу Ігор Суркіс.
"Я іноді думаю, коли дивлюся Лігу чемпіонів - а як би ми там виглядали? Я не хочу отримувати по 6 голів. Краще ми будемо тихо їхати, але грати в тому турнірі, у якому заслуговуємо грати.
Аякс ми взагалі не могли пройти. Могло повезти, не пропусти Бойко, не будь рикошету від Кадара. Може якийсь м'яч закотили б випадково, але це було б несправедливо. Несправедливо до футболу.
Якби ми пройшли, що б ми робили в групі з цими необіграними хлопцями? Хоча від нас вимагали і вболівальники, і журналісти. Але Аякс був на голову сильніше у двох матчах", - сказав Суркіс.
Нагадаємо, що Суркіс мав серйозну розмову з Гармашем.
Раніше Суркіс назвав найбільш високооплачуваного гравця Динамо.
Джерело - Вацко Live.