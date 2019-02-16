Суркіс назвав найбільш високооплачуваного гравця Динамо

Найбільш високооплачуваними гравцями Динамо є Сергій Сидорчук і Денис Гармаш.

Про це розповів власник клубу Ігор Суркіс у програмі Вацко Live.

"Найбільш високооплачуваними гравцями Динамо зараз є Сергій Сидорчук і Денис Гармаш. Їхня зарплатня менша за мільйон євро на рік. У інших хлопців набагато менше", - сказав керманич Динамо.

Також Ігор Суркіс порадив президенту ФФУ Андрію Павелку не красти на дітях.

Нагадаємо, київське Динамо здобуло результативну нічию у першій грі 1/16 фіналу ЛЄ проти Олімпіакоса.

Раніше повідомлялося, що фанати Динамо отримали ножові поранення під час сутичок у Греції.

Джерело - Чемпіон.