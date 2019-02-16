Росіянину, який перейшов у Чорноморець, дозволять грати за збірну

Російський новачок Чорноморця зможе грати за збірну Росії, якщо проявить себе.

Про це розповів член комітету Російського футбольного союзу з етики Андрєй Созін.

"Якщо після переходу Ракицького говорили, що Ярославу закриті двері в збірну, то до Павлова це точно не відноситься. Сподіваюся, у нього все складеться в Чорноморці, і він отримає шанс проявити себе в сильному клубі РПЛ.

Жодна розсудлива людина в Росії не скаже, що якщо людина виїхала в Україну, то він зрадник і не варто його більше запрошувати", - сказав Созін.