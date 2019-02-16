Росіянину, який перейшов у Чорноморець, дозволять грати за збірну

Російський новачок Чорноморця зможе грати за збірну Росії, якщо проявить себе.
Про це розповів член комітету Російського футбольного союзу з етики Андрєй Созін.
"Якщо після переходу Ракицького говорили, що Ярославу закриті двері в збірну, то до Павлова це точно не відноситься. Сподіваюся, у нього все складеться в Чорноморці, і він отримає шанс проявити себе в сильному клубі РПЛ.
Жодна розсудлива людина в Росії не скаже, що якщо людина виїхала в Україну, то він зрадник і не варто його більше запрошувати", - сказав Созін.
Павлов став першим росіянином в УПЛ з 2014 року.
Нагадаємо, що в УПЛ росіянина підписали за молдавським паспортом.
Джерело - RT.