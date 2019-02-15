Російського новачка, Чорноморець оформив за молдавським паспортом

Одеський Чорноморець оформив трансфер нападника Василя Павлова не як громадянина Росії, а використовуючи при оформленні контракту паспорт Молдови.

Про це повідомляє Championat.com.

"Василь позиціонує себе як громадянина Молдови. Перехід також оформлявся за паспортом Республіки Молдова. У зв'язку з цим нічого поганого бути не повинно, так що не варто заглиблюватися в цю тему і розширювати її ", - заявив прес-аташе одеситів Сергій Мартинов.

Останнім клубом Павлова був латвійський Вентспілс, за який він провів 19 матчів і забив 1 гол.

Гравець став першим росіянином за останні п'ять років, який перейшов в УПЛ. До цього останнім переходом був трансфер Сергія Каретника з Кубані-2 в донецький Металург.

Після 18 турів української Прем'єр-ліги Чорноморець йде передостаннім, набравши лише 12 очок.

Нагадаємо, на зборах тренерський штаб Чорноморця переглядав 8 потенційних новачків.Також, Чорноморець підписав чотирьох новачків.

Джерело - sportarena.