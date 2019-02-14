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Чорноморець підписав російського нападника

Сьогодні 17:38 372 0
Чорноморець підписав російського нападника

Чорноморець підписав контракт з російським нападником Василем Павловим.

Про це повідомляє офіційний сайт "моряків".

Деталі та терміни контракту не повідомляються.

Раніше Павлов виступав за молдавську Дачію, російські Хімкі, Армавір та ще низку клубів. Останньою командою 28-річного нападника був латвійський Вентспілс.

До слова, Павлов став першим росіянином в УПЛ за останні 5 років. Востаннє представники Росії виступали у елітному дивізіоні України у сезоні 2013/2014.

Нагадаємо,  на зборах тренерський штаб Чорноморця переглядав 8 потенційних новачків.Також, Чорноморець підписав чотирьох новачків.

 

Джерело - Чорноморець.

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