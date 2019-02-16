Суркіс: У Сабо маразму начебто немає

Екс-тренер Динамо Йожеф Сабо приховав подробиці трансферу Роберто Нанні.

Про це розповів президент Динамо Ігор Суркіс.

"Я не купую жодного футболіста без селекції. Сьогодні я раджуся з Михайличенко. У Сабо маразму начебто немає. Коли він очолював цю службу, я завжди радився з ним.

Нанні рекомендував селекціонер Терлецький. Його привезли до Києва, ніяких касет, про які говорив Сабо, не було", - заявив Суркіс.

Нагадаємо, що Суркіс назвав найбільш високооплачуваного гравця Динамо.

Раніше Суркіс прокоментував шанси Динамо на гру в Лізі чемпіонів.

Джерело - Вацко Live.