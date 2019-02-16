Півзахисник Айнтрахта пропустить матч із Шахтарем

Півзахисник Айнтрахта Себастьян Роде отримав пошкодження в першій грі 1/16 фіналу Ліги Європи проти Шахтаря (2:2).

Футболіст ризикує пропустити матч-відповідь, про що повідомив тренер Аді Хюттер прес-службі клубу.

"У Себастьяна Роде була невелика біль в області гомілки до перерви матчу в Харкові. Ми не хотіли ризикувати, щоб не погіршити проблему з м'язами, а тому замінили його.

Більше дізнаємося після МРТ. Але незалежно від результатів, у неділю проти Боруссії ми плануємо дещо змінити склад команди", - сказав Роде.