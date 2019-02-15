Визначили найкращого футболіста тижня ЛІги Європи

Хавбек Наполі Хосе Марія Кальєхон визнаний найкращим гравцем тижня у Лізі Європи.
Про це повідомляє офіційний сайт турніру.
32-річний вінгер у матчі 1/16 фіналу Ліги Європи проти Цюріха забив гол та віддав результативну передачу, а Наполі здобув перемогу з рахунком 3:1.
🔝 Нападающий "Наполи" Хосе Кальехон - лучший игрок недели в #ЛигаЕвропы! 👏👏👏 pic.twitter.com/uRPqlOkvo9— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 15 лютого 2019 р.
Крім Кальєхона на нагороду претендували: півзахисник Челсі Рос Барклі, нападник Валенсії Рубен Собріно, а також захисник чеської Вікторії Людек Перніца.
До слова, у поточному сезоні в активі іспанця 29 матчів за неаполітанців в усіх турнірах. Кальєхон забив 2 голи та віддав 10 результативних передач.
Нагадаємо, Динамо вирвало на останніх хвилинах нічию в Олімпіакоса.
А донецький Шахтар в меншості зіграв унічию з Айнтрахтом у Лізі Європи.
Джерело - Чемпіон.