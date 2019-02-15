Визначили найкращого футболіста тижня ЛІги Європи

Хавбек Наполі Хосе Марія Кальєхон визнаний найкращим гравцем тижня у Лізі Європи.

Про це повідомляє офіційний сайт турніру.

32-річний вінгер у матчі 1/16 фіналу Ліги Європи проти Цюріха забив гол та віддав результативну передачу, а Наполі здобув перемогу з рахунком 3:1.

Крім Кальєхона на нагороду претендували: півзахисник Челсі Рос Барклі, нападник Валенсії Рубен Собріно, а також захисник чеської Вікторії Людек Перніца.

До слова, у поточному сезоні в активі іспанця 29 матчів за неаполітанців в усіх турнірах. Кальєхон забив 2 голи та віддав 10 результативних передач.

Нагадаємо, Динамо вирвало на останніх хвилинах нічию в Олімпіакоса.

А донецький Шахтар в меншості зіграв унічию з Айнтрахтом у Лізі Європи.

Джерело - Чемпіон.