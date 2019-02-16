Відомий агент: Ракицького не засуджую

Народ не повинен засуджувати українського захисника Зеніта Ярослава Ракицького через перехід у російський клуб.

Таку думку висловив футбольний агент Іван Пироженко.

"Не засуджую. Я можу відповісти тільки за свої рішення і вчинки. Кричати зрада в Україні зараз модно. Любов людей дуже вибіркова. Це можна побачити на прикладі того ж шоу-бізнесу. Такі наші сьогоднішні реалії.

А на тлі виборчої кампанії в Україні, страшилки придумують навіть там, де їх і зовсім немає. Я не підтримую і не засуджую Ярослава, це його життя і його кар'єра", - сказав Пироженко.