Степаненко міг стати гравцем клубу АПЛ

Український півзахисник Шахтаря мав перейти до клубу англійської прем'єр-ліги.

Про це повідомив відомий український агент Іван Пироженко.

"Найбільша невдача? Напевно, не відбувся трансфер Тараса Степаненка в клуб англійської прем'єр-ліги. Тут історія не про фінансові втрати, а у відсутності внутрішнього задоволення, недомовленості, незавершеності.

На той момент, зізнаюся чесно, наш досвід і наші можливості, не відповідали рівню цього трансферу. Завжди важливо знати і розуміти свою межу, свої можливості. І на той момент ми не змогли досягти тієї вершини", - зауважив агент.