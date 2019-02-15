Степаненко став найгіршим гравцем тижня Ліги Європи

Півзахисник Шахтаря Тарас Степаненко отримав надзвичайно низьку оцінку за перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи.

Про це повідомляє авторитетний портал WhoScored.

Whoscored оцінив гру Степаненка в матчі проти Франкфурта у 4,69 бали, що є найнижчим показником серед усіх гравців, які брали участь у перших матчах 1/16 фіналу Ліги Європи.

Нагадаємо, вже на 11-й хвилині Тарас отримав другу жовту картку від британського арбітра й був змушений покинути футбольне поле. "Гірники" попри відсутність одного гравця змогли розписати з Айнтрахтом бойову нічию – 2:2.

Нагадаємо, Шахтар віддав Сікана в оренду. А Ордець не може домовитися з гірниками про новий контракт.

Джерело - football24.ua.