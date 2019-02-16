Суркіс про Гармаша: Нам не потрібен футболіст, який буде бігати розмовляти з суддями

У президента Динамо Ігоря Суркіса була серйозна розмова з Денисом Гармашем.

Про це він розповів у ефірі Вацко Live.

"Сподіваюся, що Гармаш візьметься за розум і не піде шляхом Хачеріді. Він дуже талановитий футболіст, а витрачає талант на непотрібні розмови з арбітрами. Якщо взяти його і Сидорчука - це абсолютні протилежності. Сергій після важкої травми відновлюється, терпить, готовий працювати, щоб повернути місце в основі. Він справжній лідер і капітан.

Нам не потрібен футболіст, який буде бігати розмовляти з суддями. У мене була розмова з Гармашем.

Я йому сказав, що це його останній шанс. Якщо він не зміниться, то ми виставимо його на трансфер", - сказав Суркіс.