Суркіс: Раджу Павелку не красти на дітях

Для Ігоря Суркіса не існує президента ФФУ Андрія Павелка.

Про це розповів сам власник Динамо.

"Звинувачення Павелка в несплаті податків? По-перше, порадив би Павелку не красти на дітях, щоб такими звинуваченнями користуватися. Я траву для полів купую за 11-12 євро купував. Розмитнену, побудував чимало полів.

По-друге, цифри, які він назвав, абсолютно не відповідають дійсності, тому що у нас податки платять самі футболісти. Якщо ми сумарно візьмемо всі податки, виплачені футболістами, то сума буде значно більше, але до рівня Шахтаря вона не дійде. Вони можуть - вони платять. Не військовий збір, підкреслюю, а такі зарплати.

Які у нас відносини з Павелком? Ніякі. Він для мене не існує, тому що він не тримає слова, він брехун ... Ситуація з Маріуполем мені зайвий раз довела, що краще я буду з ним на відстані. Не буду з ним спілкуватися, бачитися і навіть вітатися", - сказав Суркіс.