Затвердили дату і час матчів 21-го туру УПЛ

Дирекція УПЛ затвердила дати проведення та час початку матчів 21-го туру Чемпіонату УПЛ сезону 2018/19 років.

Про це повідомляє офіційний сайт організації.

Чемпіонат України, УПЛ

21 тур

9 березня (субота)

Маріуполь - Чорноморець 14:00

Ворскла - Десна 17:00

Львів - Зоря 19:30

10 березня (неділя)

Шахтар - Карпати 17:00

Динамо - Арсенал-Київ 17:00

Олександрія - Олімпік 19:30

Нагадаємо, Динамо вирвало на останніх хвилинах нічию в Олімпіакоса.

А донецький Шахтар в меншості зіграв унічию з Айнтрахтом у Лізі Європи.

Джерело - УПЛ.