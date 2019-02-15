Затвердили дату і час матчів 21-го туру УПЛ

Дирекція УПЛ затвердила дати проведення та час початку матчів 21-го туру Чемпіонату УПЛ сезону 2018/19 років.
Про це повідомляє офіційний сайт організації.
Чемпіонат України, УПЛ
21 тур
9 березня (субота)
Маріуполь - Чорноморець 14:00
Ворскла - Десна 17:00
Львів - Зоря 19:30
10 березня (неділя)
Шахтар - Карпати 17:00
Динамо - Арсенал-Київ 17:00
Олександрія - Олімпік 19:30
Нагадаємо, Динамо вирвало на останніх хвилинах нічию в Олімпіакоса.
А донецький Шахтар в меншості зіграв унічию з Айнтрахтом у Лізі Європи.
Джерело - УПЛ.