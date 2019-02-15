Бійка між між ультрас Металіста та Айнтрахта виявилася театральною постановою. ФОТО

Напередодні Чемпіон повідомляв про бійку, яка сталася між фінатами Металіста та Айнтрахта.

Але як виявилося, сутичка була всього-навсього дешевою постановою.

Про це повідомляє Troublemakers & Ultras Action у Facebook.

"Спільне фото представників NSF (Металіст, Харьків) та Айнтрахта (Франкфурт), після сьогоднішньої договірної зустрічі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що донецький Шахтар в меншості зіграв унічию з Айнтрахтом у Лізі Європи.

Раніше повідомлялося, що в центрі Києва сталася масова бійка між фанатами Динамо та Айнтрахта.

Джерело - Troublemakers & Ultras Action.