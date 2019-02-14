У Харкові відбулася офіційна бійка фанатів Металіста та Айнтрахта

Напередодні матчу 1/16 фіналу Ліги Європи між донецьким Шахтарем і Айнтрахтом з Франкфурта, який о 22:00 розпочнеться в Харкові, фанати німецького клубу побилися з ультрас Металіста.

Про це повідомляє Troublemakers & Ultras Action.

Зустріч носила статус офіційної в фанатських колах. Вісім фанатів харківського клубу з угруповання Nord Side Firm змагалися з аналогічною кількістю німецьких уболівальників.

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Для перемоги харків'янам вистачило однієї хвилини.

Нагадаємо, в Києві відбулася сутичка активних уболівальників Айнтрахта та Динамо.

Джерело - Чемпіон.