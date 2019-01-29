Помер легендарний тренер Карпат

У понеділок, 28 січня, на 80-му році життя помер колишній тренер Карпат Іштван Секеч.

Про це повідомляє офіційний сайт львівського клубу.

Іштван Йожефович очолював львівську команду із 3 вересня 1978 року по 17 серпня 1980 року. Під його керівництвом Карпати. 1979 року дійшли до півфіналу Кубка СРСР і здобули путівку до Вищої ліги радянського футболу, встановивши ряд рекордів в історії першої союзної ліги. 1979 року вихованець закарпатського футболу Іштван Секеч отримав звання Заслужений тренер УРСР.

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Джерело - Офіційний сайт Карпат.