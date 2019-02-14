Олімпіакос — Динамо: де дивитися онлайн-трансляцію матчу Ліги Європи

Сьогодні, 14 лютого, в Греції відбудеться перший матч плей-оф Ліги Європи, в якому Олімпіакос прийматиме київське Динамо.
Напередодні Динамо прилетіло до Греції та провело тренування перед матчем 1/16 фіналу.
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В Україні матч транслюватиме телеканал Футбол 1. Початок гри о 19:55
Актуально: Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію
Також трансляцію можна переглянути на відеоресурсі OLL.tv.(Увага. Трансляція платна)
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Нагадаємо, Хацкевич впевнений, що у Соля все вийде.
Джерело - Чемпіон.