Олімпіакос — Динамо: де дивитися онлайн-трансляцію матчу Ліги Європи

Сьогодні, 14 лютого, в Греції відбудеться перший матч плей-оф Ліги Європи, в якому Олімпіакос прийматиме київське Динамо.

Напередодні Динамо прилетіло до Греції та провело тренування перед матчем 1/16 фіналу.

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В Україні матч транслюватиме телеканал Футбол 1. Початок гри о 19:55

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Також трансляцію можна переглянути на відеоресурсі OLL.tv.(Увага. Трансляція платна)

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Нагадаємо, Хацкевич впевнений, що у Соля все вийде.

Джерело - Чемпіон.