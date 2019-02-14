Карпати підписали французького півзахисника

Півзахисник Абдул Йода офіційно став гравцем Карпат.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Карпати повідомили про підписання французького півзахисника Абдула Каріма Йода. Контракт розрахований на 2,5 роки.

Француз івуарійського походження виступав у Швейцарії, Румунії та Іспанії, у тому числі встиг пограти за представника Прімери Хетафе.

Львів'яни після першої частини сезону займають 10 сходинку в турнірній таблиці УПЛ, набравши 17 очок.

Нагадаємо, Федецький і Мірошниченко не вирушили на другий збір з Карпатами.

Раніше повідомлялося, що Екс-гравець Карпат поїхав грати у чемпіонат Криму.

Джерело - Карпати.