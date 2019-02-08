Федецький і Мірошниченко не вирушили на другий збір з Карпатами

Карпати вирушили на другий збір до Туреччини. Всього у складі знаходиться 23 футболісти.

Про це повідомляє офіційний сайт Карпат

Воротарі: Герман Пеньков, Максим Кучинський, Антон Задерейко;

Захисники: Папа Гуйє, Андрій Нестеров, Андрій Бусько, Аді Мегреміч, Ніка Сандохадзе, Олексій Ковтун, Олександр Авраменко, Роман Слива;

Півзахисники: Олексій Гуцуляк, Дмитро Кльоц, Роман Толочко, Сергій Мякушко, Франціско Ді Франко, Джонатан Бедойя, Назар Вербний, Мартін Хонгла;

Нападники: Мар’ян Швед, Крістіан Понде, Родріго Варгас, Роман Дебелко;

Знову на збір з командою не вирушили Денис Мірошниченко, Артем Федецький, Микита Шевченко і Вілліам де Камарго. Кевін Мендес пропустить 2-3 місяці через перелом ключиці. На зборі львів'яни проведуть 4 товариські матчі. 10 лютого суперником львівського клубу стане мінське Динамо, 16 лютого - Кайрат, 19 лютого - польська Битовія, спаринг-партнер на 13 лютого ще уточнюється.

Нагадаємо, Швед повернувся в Карпати. Також, Швед підписав контракт із Селтіком.

Джерело - Офіційний сайт Карпат.