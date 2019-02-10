Екс-гравець Карпат поїхав грати у чемпіонат Криму. ФОТО

Український захисник Артур Новотрясов став гравцем Кримтеплиці.

Про це повідомляється на сторінці в Instagram кримського клубу.

В осінній частині чемпіонату Новотрясов виступав за Інгулець, за який провів 9 матчів.

Новотрясов грав за Кримтеплицю з 2009 по 2012 рік. Зараз Кримтеплиця виступає в так званому чемпіонаті Криму.

Нагадаємо, Воронін поїхав на турнір до Москви. Тим часом прихильник Путіна назвав Україну братньою та підтримав Ракицького.

Джерело - Чемпіон.