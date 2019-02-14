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Степаненко: Соломону важко дихати на холоді

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Степаненко: Соломону важко дихати на холоді

Шахтар протягом тижня готувався до першого матчу 1/16 фіналу ліги Європи проти Айнтрахта.

Про це розповів хавбек команди Тарас Степаненко.

"Ми звикли, погода нормальна. Соломон скаржився, що важко дихати на холоді. Сказав йому, що потрібно звикнути.

Ми тиждень відпрацьовували гру проти Айнтрахта. У них сильна атакувальна лінія, хлопці багато забивають. Те, як ми зіграємо в обороні, багато в чому буде визначати результат матчу. Сподіваюся, зможемо їм протиставити хорошу, надійну гру", – сказав Степаненко.

  Читайте також: Шахтар - Айнтрахт: анонс і прогноз матчу

Нагадаємо, матч Шахтар - Айнтрахт розпочнеться о 20:00. 

Джерело - Чемпіон.

#Шахтар, #ЛЄ, #Степаненко
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