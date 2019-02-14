Шахтар — Айнтрахт: де дивитися онлайн-трансляцію матчу Ліги Європи

Сьогодні, 14 лютого, в Харкові відбудеться перший матч плей-оф Ліги Європи, в якому донецький Шахтар прийматиме німецький Айнтрахт.
Напередодні Шахтар провів останнє тренування пред 1/16 фіналу Ліги Європи.
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В Україні матч транслюватиме телеканал Футбол 2. Початок гри о 22:00
Актуально: Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію
Також трансляцію можна переглянути на відеоресурсі OLL.tv.(Увага. Трансляція платна)
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Нагадаємо, фанати Динамо та Айнтрахта побилися в Києві.
Джерело - Чемпіон.