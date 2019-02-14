Торги на бій Ломаченко - Кролла знову перенесли

Всесвітня боксерська асоціація знову перенесла промоутерські торги поєдинку між британським претендентом Ентоні Кроллою і чемпіоном світу за версією WBA і WBO в легкій вазі Василем Ломаченком.

Про це повідомляє Xsport.

Спочатку торги були заплановані на 6 лютого, але захід перенесли. 13 лютого стало відомо, що дедлайн знову відклали на тиждень, оскільки сторони все ще домовляються про поєдинок.

Відзначимо, що сам Ломаченко вже прибув в США і поступово готується до повернення в ринг.

Джерело - Xsport.