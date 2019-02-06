Торги на бій Ломаченка перенесли вдруге

Торги на бій Василь Ломаченко — Ентоні Кролла знову перенесли.

Про це повідомляє Xsport.

Всесвітня боксерська асоціація (WBA) перенесла торги по поєдинку спершу з 4 на 6 лютого, а потім на 13 лютого. Цю дату називають остаточною.

Мінімальна сума, запропонована за організацію зустрічі між українцем і обов'язковим претендентом, повинна становити 150 тисяч доларів. 75% гонорару отримає чемпіон, а 25% - претендент.

Ломаченко планував провести наступний бій 12 квітня проти новоспеченого володаря поясу IBF Річарда Коммі. Однак, представник Гани травмував руку і, найімовірніше, не зможе повернутися в ринг до цієї дати.

Джерело - Xsport.