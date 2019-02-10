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Ломаченко прилетів до США. ФОТО

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Ломаченко прилетів до США. ФОТО

Чемпіон світу за версіями WBO і WBA Василь Ломаченко прибув до Лос-Анджелеса для підготовки до бою, що відбудеться 12 березня.

Про це повідомив американський промоутер Егіс Клімас на своїй сторінці в Instagram.

 
 
 
 
 
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Champ is here! Just met at LAX with family. @lomachenkovasiliy @elenaschastlivceva @danik.live @besputin_official @nikitin_baron_56_vladimir @koloss17 #klimasmanagement

Допис, поширений Egis Klimas (@klimasmanagement)

Спочатку головним претендентом на титул вважався чемпіон світу в легкій вазі за версією IBF Річард Коммі, який отримав пошкодження під час бою проти росіянина Іси Чанієва. На відновлення Ганцю потрібно близько шести тижнів.

За інформацією ЗМІ, замінити Коммі може британський боксер Ентоні Кролла, який вважає, що здатний скинути Ломаченка.

Джерело - Чемпіон.

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