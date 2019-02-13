Хацкевич: Я впевнений, що у Соля все вийде

Головний тренер Динамо Олександр Хацкевич задоволений роботою нападника Франа Соля.

Про це розповів сам наставник киян.

"Я повністю задоволений його роботою. Звичайно, для впевненості, було б ідеально, щоб він забив гол у товариських матчах. Але і нашим футболістам ще потрібно навчиться використовувати його кращі якості максимально ефективно. Звичайно, у нас вистачає кваліфікованих гравців, здатних віддати останній пас. Я впевнений, що у Соля все вийде, і сподіваюся, що Фран відкриє рахунок голам вже завтра", - сказав Хацкевич.