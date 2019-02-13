Маркевич: В УЄФА Павелко зможе реалізувати свої амбіції

Обрання Андрія Павелка до Виконкому УЄФА - це перемога для України.

Так вважає голова комітету національних збірних ФФУ Мирон Маркевич

"Обрання Павелка до нового складу Виконкому УЄФА – це успіх. Це його перемога – і перемога всієї нашої країни. Я радий за Павелка, адже це людина, яка намагається зробити іноді більше, аніж може у наш непростий час.

Це та посада, де він зможе реалізувати свої амбіції. А взагалі обрання Павелка - це не тільки перемога України, це ще й свідчення того, що ключових українських представників футболу шанують у світі. Це свідчить про довіру до України", – сказав Маркевич.