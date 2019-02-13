Динамо продовжує шукати забивного нападника

Київське Динамо досі шукає форварда.

Про це розповів ведучий програми Профутбол Ігор Циганик.

"Я скептично ставлюся до того, що Соль зможе себе проявити в Динамо. Скажу більше, за моєю інформацією, кияни продовжують пошуки нападника.

Цілком можливо, що до початку весняної частини чемпіонату України команда отримає ще одного нападника. Але не факт. Йде повільний процес, переглядають одних, інших.

Питання з футболістом, який повинен забивати голи, стоїть в Динамо дуже гостро", – сказав Циганик у своїй програмі на FootballHub.