Форвард Динамо хотів піти в оренду

Форвард Динамо Назарій Русин хотів перейти в інший клуб.
Про це розповів ведучий програми Профутбол Ігор Циганик.
"Взимку Русин дуже хотів піти з Динамо. Він сказав, що його там не бачать, а він готовий грати в основному складі, рости, прогресувати. А Динамо купує нападників, дає їм більше часу на полі.
Русин хотів піти в оренду і себе там показати. Яскравим прикладом для цього був Яремчук.
Його просто вмовили Русина залишитися в Динамо. Попросили ще півроку потерпіти, шукати свій шанс. З огляду на те, як він виглядав на зборах, свій шанс він використовував. Далі вже все залежить не від нього. Якщо людина забиває на зборах, а його не ставлять в основних матчах, значить є певна упередженість", – сказав Циганик у своїй програмі на FootballHub.
Нагадаємо, Динамо прилетіло до Греції.
Також, Динамо переграє Ювентус в юнацькій Лізі УЄФА.
Джерело - Чемпіон.