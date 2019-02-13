Помер легендарний форвард Динамо

13 лютого, на 76-му році перестало битися серце, легендарного форварда київського Динамо Віталія Григоровича Хмельницького.

Про це повідомляє офіційний сайт киян.

Один із найкращих вітчизняних футболістів свого покоління, за період з 1965-го по 1972-й роки Хмельницький провів понад 200 матчів у складі Динамо, чотири рази ставши чемпіоном СРСР та двічі - володарем Кубка СРСР.

До останнього часу Віталій Григорович працював у футбольній школі київського Динамо, дитячим тренером, а також у відділі селекції. Багато його вихованців стали відомими та досягли великого успіху на професійному рівні.

Раніше помер творець Ліги чемпіонів та Золотого м'яча.

Нагадаємо, що помер легендарний тренер Карпат.

Джерело - Динамо.