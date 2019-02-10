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Мбаппе пожертвував 27 тисяч фунтів на пошуки пілота, який зник з Салой

Вчора 23:30 350 0
Мбаппе пожертвував 27 тисяч фунтів на пошуки пілота, який зник з Салой

Форвард ПСЖ і збірної Франції пожертвував гроші на пошуки пілота Девіда Ібботсон.

Про це повідомляє ВВС.

Збір коштів організувала родина зниклого пілота. Колишній гравець збірної Англії Гарі Лінекер також пожертвував 1000 фунтів. На сьогоднішній день отримано понад 6000 пожертвувань на загальну суму в більш ніж 100 000 фунтів. Для початку приватної пошукової операції потрібно 300 000 фунтів.

Літак з Салой і пілотом Ібботсон пропав над Ла-Маншем 21 січня. Поліція обшукала близько 1700 квадратних кілометрів на суші і на морі, але так і не змогла знайти його слідів, після чого прийняла рішення припинити пошуки, проте сім'я гравця самостійно продовжила пошукову операцію.

Тілом, яке було вилучено з уламків літака, були останки футболіста Кардіффа Еміліано Сали.

Нагадаємо, що Уболівальники Саутгемптона познущалися зі смерті Сали. ВІДЕО.

Також, Батько загиблого футболіста Кардіффа подякував Мессі за допомогу.

Джерело - ВВС.

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