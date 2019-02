Уболівальники Саутгемптона познущалися зі смерті Сали. ВІДЕО

Британська поліція затримала двох уболівальників Саутгемптона, які демонстрували під час матчу з Кардіфф Сіті (1:2) знущальні жести у зв'язку з загибеллю Еміліано Сали.

Під час поєдинку два уболівальники "святих" розставили руки та зобразили літак. Сала загинув якраз в результаті авіакатастрофи: літак, на якому летів гравець, розбився над Ла-Маншем.

Як повідомляє Daily Mail, Саутгемптон може заборонити обом затриманим фанатам відвідування стадіону терміном на три роки.

Саутгемптон підтвердив, що обидва уболівальники вже ідентифіковані та затримані поліцією.

Keep an eye on the bloke in the middle, making plane expressions just two days after the Emiliano Sala confirmation, glad to say they both got ejected but had to shame them #CCFC #SOUCAR pic.twitter.com/nF57gpFMDh