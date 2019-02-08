Батько загиблого футболіста Кардіффа подякував Мессі за допомогу

Мессі, Агуеро та Ігуаїн допомагали в пошуках аргентинського футболіста Еміліано Сали.

Про це розповів батько загиблого гравця Кардіффа.

"Всі внесли свою лепту, щоб знайти його. Нам вдалося домогтися цього з допомогою вашої підтримки. Я хочу подякувати всім гравцям - Мессі, Агуеро, Ігуаїна, які допомогли знайти його. Тепер, нам залишається тільки біль", - сказав Орасіо Сала в інтерв'ю аргентинським ЗМІ.

Увечері 21 січня форвард вилетів на приватному літаку в Уельс, але за годину до запланованого прибуття повітряне судно зникло з радарів. 8-го лютого офіційно оголосила про загибель Еміліано Сали, його тіло знайшли під водою.

Раніше, Президент Кардіффа відповів, чи буде клуб платити за трансфер Сали.

Джерело - dynamomania.