Олімпіакос зазнав поразки від ПАОКа

Олімпіакос перед зустріччю з Динамо в 1/16 фіналу Ліги Європи зазнав поразки на виїзді від ПАОКа з рахунком 1:3.

Відзначимо, що в основі господарів вийшов Євген Шахов. Українець отримав жовту картку на 42-й хвилині, а на 53-й був замінений.

Чемпіонат Греції

20-й тур

10 лютого

ПАОК - Олімпіакос 3:1

Голи: Вієйрінья, 3, Бісесвар, 19, Акпом, 82 - Поденсе, 87.

Нагадаємо, Букмекери не вірять в перемогу Динамо в першому матчі проти Олімпіакоса.

Раніше повідомлялося, Олімпіакос назвав заявку на Лігу Європи.

Джерело - Чемпіон.