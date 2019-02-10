Олімпіакос зазнав поразки від ПАОКа

Олімпіакос перед зустріччю з Динамо в 1/16 фіналу Ліги Європи зазнав поразки на виїзді від ПАОКа з рахунком 1:3.
Відзначимо, що в основі господарів вийшов Євген Шахов. Українець отримав жовту картку на 42-й хвилині, а на 53-й був замінений.
Чемпіонат Греції
20-й тур
10 лютого
ПАОК - Олімпіакос 3:1
Голи: Вієйрінья, 3, Бісесвар, 19, Акпом, 82 - Поденсе, 87.
Нагадаємо, Букмекери не вірять в перемогу Динамо в першому матчі проти Олімпіакоса.
Раніше повідомлялося, Олімпіакос назвав заявку на Лігу Європи.
Джерело - Чемпіон.