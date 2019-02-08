Букмекери не вірять в перемогу Динамо в першому матчі проти Олімпіакоса

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Збірна України перемогла Естонію в Кубку Федерації, але не вийшла в фінал

Сьогодні 14:49 1081 1
Козлова впоралася з естонкою не віддавши жодного гейма
Сьогодні 13:04 720
Костюк знищила естонку за 52 хвилини
Сьогодні 12:14 751
Гвоздик проведе добровільний захист титулу проти Енгумбу 30 березня
Сьогодні 10:05 772
Лесюк дебютував на Кубку світу, Бо тріумфував в індивідуалці
Вчора 22:57 1046
Підручний пропустить індивідуальну гонку в Кенморі
Вчора 20:15 843
Ракицький не співає гімн, бо не хоче, — Мармазов
Вчора 18:19 3505
Ярмоленко більше не зіграє в цьому сезоні
Вчора 17:30 2281
Україна переграла Болгарію на Кубкові федерації
Вчора 16:27 1830 1
Кубок федерації: Козлова програла Томовій
Вчора 16:14 1492 1
Навколо спорту
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Україна може вийти у фінал Кубку Федерації: що для цього потрібно?
Україна може вийти у фінал Кубку Федерації: що для цього потрібно? Максим Буйдин
Сьогодні 11:04 2799 4
Сухий лист від 37-річної легенди Бетіса. Не обійшлося без VAR. ВІДЕО
Сухий лист від 37-річної легенди Бетіса. Не обійшлося без VAR. ВІДЕО Максим Буйдин
Сьогодні 09:51 1950
Мессі отримує 8,3 млн євро в місяць, Роналду - вдвічі менше. Рейтинг найбагатших гравців топ-5 чемпіонатів
Мессі отримує 8,3 млн євро в місяць, Роналду - вдвічі менше. Рейтинг найбагатших гравців топ-5 чемпіонатів Максим Буйдин
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Зірки українського футболу – на вашому стадіоні!
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Вчора 11:04 957
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06.02.2019 19:24 1506
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19 років тому Шевченко забив один з найгарніших голів за всю свою кар'єру. ВІДЕО Максим Буйдин
06.02.2019 18:46 2336
Ель Класіко вже сьогодні: збірна найкращих гравців Барселони проти збірної найкращх Реала. ФОТО
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06.02.2019 14:22 970
20 років тому Сульшер оформив найшвидший покер в історії англійського футболу. ВІДЕО
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06.02.2019 14:05 1037
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Букмекери не вірять в перемогу Динамо в першому матчі проти Олімпіакоса

Сьогодні 18:30 652 0
Букмекери не вірять в перемогу Динамо в першому матчі проти Олімпіакоса

Букмекерські контори приймають ставки на переможця першого матчу 1/16 фіналу Ліги Європи між Олімпіакосом та Динамо, а також на те, хто з них вийде в наступний раунд та виграє турнір.

Ставки на виграш Ліги Європи

Bwin

Динамо 81.00

Олімпіакос 81.00 

Bet365

Динамо 67.00

Олімпіакос 101.00

William Hill

Динамо 67.00

Олімпіакос 81.00

Ставки на перший матч

Bwin

Олімпіакос 1.95 

Нічия 3.30

Динамо 3.90 

Bet365

Олімпіакос 2.00

Нічия 3.20 

Динамо 4.00

Ставки на кваліфікацію у наступний раунд

Bwin

Динамо 1.75 

Олімпіакос 1.95 

Bet365

Динамо 1.80

Олімпіакос 1.95 

William Hill

Динамо 1.67

Олімпіакос 2.10

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Джерело - dynamomania.

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