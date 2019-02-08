Букмекери не вірять в перемогу Динамо в першому матчі проти Олімпіакоса

Букмекерські контори приймають ставки на переможця першого матчу 1/16 фіналу Ліги Європи між Олімпіакосом та Динамо, а також на те, хто з них вийде в наступний раунд та виграє турнір.
Ставки на виграш Ліги Європи
Bwin
Динамо 81.00
Олімпіакос 81.00
Bet365
Динамо 67.00
Олімпіакос 101.00
William Hill
Динамо 67.00
Олімпіакос 81.00
Ставки на перший матч
Bwin
Олімпіакос 1.95
Нічия 3.30
Динамо 3.90
Bet365
Олімпіакос 2.00
Нічия 3.20
Динамо 4.00
Ставки на кваліфікацію у наступний раунд
Bwin
Динамо 1.75
Олімпіакос 1.95
Bet365
Динамо 1.80
Олімпіакос 1.95
William Hill
Динамо 1.67
Олімпіакос 2.10
Раніше повідомлялося, що Сідклей може покинути Динамо.
Також, Іспанський клуб офіційно представив захисника Динамо
Джерело - dynamomania.