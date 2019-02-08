Букмекери не вірять в перемогу Динамо в першому матчі проти Олімпіакоса

Букмекерські контори приймають ставки на переможця першого матчу 1/16 фіналу Ліги Європи між Олімпіакосом та Динамо, а також на те, хто з них вийде в наступний раунд та виграє турнір.

Ставки на виграш Ліги Європи

Bwin

Динамо 81.00

Олімпіакос 81.00

Bet365

Динамо 67.00

Олімпіакос 101.00

William Hill

Динамо 67.00

Олімпіакос 81.00

Ставки на перший матч

Bwin

Олімпіакос 1.95

Нічия 3.30

Динамо 3.90

Bet365

Олімпіакос 2.00

Нічия 3.20

Динамо 4.00

Ставки на кваліфікацію у наступний раунд

Bwin

Динамо 1.75

Олімпіакос 1.95

Bet365

Динамо 1.80

Олімпіакос 1.95

William Hill

Динамо 1.67

Олімпіакос 2.10

Раніше повідомлялося, що Сідклей може покинути Динамо.

Також, Іспанський клуб офіційно представив захисника Динамо

Джерело - dynamomania.